В Госдуме предложили создать регистр россиян с антителами к коронавирусу
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались ко врачу или переболели бессимптомно. Письмо с таким предложением он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщили «РИА Новости».
«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в письме.
Леонов отметил, что есть люди, у которых есть антитела к коронавирусу, но они не могут получить QR-код. По его мнению, создание регистра поможет тем, ко не обращался ко врачу, болел бессимптомно или сделал прививку иностранной вакциной.
Ранее председатель комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что жители города, которые переболели COVID-19, но не обращались ко врачу, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не поддержал такую инициативу и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения также не поддерживает. Переболевшими COVID-19 считаются те, у кого диагноз был подтвержден, добавил он.