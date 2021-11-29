Путин рекомендовал главам регионов контролировать наращивание темпов вакцинации

В конце октября Путин поручил региональным властям усилить контроль за соблюдением ограничений, следить за своевременным проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в очагах заражения, увеличить объем тестирования на коронавирус, перевести людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями на удаленку, запретить работу общепита ночью и т.д.