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Путин рекомендовал главам регионов контролировать наращивание темпов вакцинации

Ведомости

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничений по коронавирусу и наращивание темпов вакцинации, говорится на сайте Кремля. 

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 ноября, далее — каждый месяц. 

В конце октября Путин поручил региональным властям усилить контроль за соблюдением ограничений, следить за своевременным проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в очагах заражения, увеличить объем тестирования на коронавирус, перевести людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями на удаленку, запретить работу общепита ночью и т.д.

Ранее по теме: Путин поручил регионам запретить работу ресторанов и клубов по ночам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных