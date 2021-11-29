Путин рекомендовал главам регионов контролировать наращивание темпов вакцинации
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничений по коронавирусу и наращивание темпов вакцинации, говорится на сайте Кремля.
Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 ноября, далее — каждый месяц.
В конце октября Путин поручил региональным властям усилить контроль за соблюдением ограничений, следить за своевременным проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в очагах заражения, увеличить объем тестирования на коронавирус, перевести людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями на удаленку, запретить работу общепита ночью и т.д.