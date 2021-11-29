Гинцбург назвал сроки получения новой вакцины против штамма «омикрон»

29 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. «В маловероятном случае, если такая модификация потребуется, новая версия "Спутника" против штамма "омикрон" может быть готова к массовому производству через 45 дней», — отметили в РФПИ. При этом в фонде сообщили, что «несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз».