Гинцбург назвал сроки получения новой вакцины против штамма «омикрон»
Экспериментальная работа по получению вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон» займет не больше 10 дней, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«Экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не больше 10 дней. Все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной», — сказал он.
29 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. «В маловероятном случае, если такая модификация потребуется, новая версия "Спутника" против штамма "омикрон" может быть готова к массовому производству через 45 дней», — отметили в РФПИ. При этом в фонде сообщили, что «несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз».
26 ноября Гинцбург отметил, что специалисты проверят эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса, когда его получат. При этом ранее Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под «дельта»-штамм, если эффективность препарата начнет падать.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и других странах.