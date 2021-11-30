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В Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков

Ведомости

Минувшей ночью в Москве, по предварительным данным, выпало 11 мм осадков — 19% от месячной нормы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«В Москве продолжается дождь, местами сильный. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков», — сообщили в метеобюро. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции города на ВДНХ. Норма осадков в Москве в ноябре составляет 58 мм.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 30 ноября в Москве выпадет до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы. 

Он отметил, что ночью и утром пройдут интенсивные обложные дожди, которые во второй половине дня сменятся снегопадом, а видимость ухудшится до 900 м. Тишковец рассказал, что рекорд 30 ноября по количеству осадков был поставлен в 1952 г., когда выпало 25,4 мм. Суточный рекорд осадков в целом в ноябре — 41 мм. 

Ранее по теме: В Москве ожидается сильнейший за 69 лет дождь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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