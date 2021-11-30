В Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков
Минувшей ночью в Москве, по предварительным данным, выпало 11 мм осадков — 19% от месячной нормы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
«В Москве продолжается дождь, местами сильный. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков», — сообщили в метеобюро. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции города на ВДНХ. Норма осадков в Москве в ноябре составляет 58 мм.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 30 ноября в Москве выпадет до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы.
Он отметил, что ночью и утром пройдут интенсивные обложные дожди, которые во второй половине дня сменятся снегопадом, а видимость ухудшится до 900 м. Тишковец рассказал, что рекорд 30 ноября по количеству осадков был поставлен в 1952 г., когда выпало 25,4 мм. Суточный рекорд осадков в целом в ноябре — 41 мм.