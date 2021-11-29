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В Москве ожидается сильнейший за 69 лет дождь

Ведомости

Генуэзский циклон «Бенедикт» принесет в Москву сильнейший за 69 лет дождь, ожидается около 40% месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы — два ведра воды на квадратный метр», — сообщил Тишковец.

Он отметил, что ночью и утром пройдут интенсивные обложные дожди, которые во второй половине дня сменятся снегопадом, видимость ухудшится до 900 м. Тишковец рассказал, что рекорд 30 ноября по количеству осадков был поставлен в 1952 г., когда выпало 25,4 мм. Суточный рекорд осадков в целом в ноябре — 41 мм. 

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима в центре европейской части России будет переменчивой: оттепели будут сменяться похолоданиями до -20 градусов. По его словам, в Москве будет около 10-11 оттепелей за зиму. 

Ранее по теме: В Гидрометцентре рассказали о переменчивости погоды будущей зимой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных