В Москве ожидается сильнейший за 69 лет дождь

Он отметил, что ночью и утром пройдут интенсивные обложные дожди, которые во второй половине дня сменятся снегопадом, видимость ухудшится до 900 м. Тишковец рассказал, что рекорд 30 ноября по количеству осадков был поставлен в 1952 г., когда выпало 25,4 мм. Суточный рекорд осадков в целом в ноябре — 41 мм.