В Москве ожидается сильнейший за 69 лет дождь
Генуэзский циклон «Бенедикт» принесет в Москву сильнейший за 69 лет дождь, ожидается около 40% месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы — два ведра воды на квадратный метр», — сообщил Тишковец.
Он отметил, что ночью и утром пройдут интенсивные обложные дожди, которые во второй половине дня сменятся снегопадом, видимость ухудшится до 900 м. Тишковец рассказал, что рекорд 30 ноября по количеству осадков был поставлен в 1952 г., когда выпало 25,4 мм. Суточный рекорд осадков в целом в ноябре — 41 мм.
Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима в центре европейской части России будет переменчивой: оттепели будут сменяться похолоданиями до -20 градусов. По его словам, в Москве будет около 10-11 оттепелей за зиму.