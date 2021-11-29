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В Гидрометцентре рассказали о переменчивости погоды будущей зимой

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Зима в центре европейской части России будет переменчивой, с оттепелями и похолоданиями ниже -20 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 

«Практически во всех регионах погода ожидается неоднородная, в значительной степени на европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза. Это по-настоящему серьезная проблема такие эпизоды, мы уже забыли о таком», — рассказал Вильфанд. По его словам, в Москве будет около 10-11 оттепелей за зиму. 

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в России в этом году будет мягкой и снежной, «напоминающей европейскую». Температура зимой будет на два градуса выше нормы. 

Ранее по теме: Синоптик спрогнозировал «европейскую зиму» в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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