В Гидрометцентре рассказали о переменчивости погоды будущей зимой
Зима в центре европейской части России будет переменчивой, с оттепелями и похолоданиями ниже -20 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Практически во всех регионах погода ожидается неоднородная, в значительной степени на европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза. Это по-настоящему серьезная проблема такие эпизоды, мы уже забыли о таком», — рассказал Вильфанд. По его словам, в Москве будет около 10-11 оттепелей за зиму.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в России в этом году будет мягкой и снежной, «напоминающей европейскую». Температура зимой будет на два градуса выше нормы.