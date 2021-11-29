В Гидрометцентре рассказали о переменчивости погоды будущей зимой

«Практически во всех регионах погода ожидается неоднородная, в значительной степени на европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза. Это по-настоящему серьезная проблема такие эпизоды, мы уже забыли о таком», — рассказал Вильфанд. По его словам, в Москве будет около 10-11 оттепелей за зиму.