Синоптик спрогнозировал «европейскую зиму» в России

«По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — отметил Тишковец. По его словам, синоптики «прогнали» все народные приметы о погоде через климатическую статистику: 90% из них не работает, а 10% сбываются в краткосрочном сценарии.