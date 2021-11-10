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Синоптик спрогнозировал «европейскую зиму» в России

Ведомости

Зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую, сообщил в эфире «Радио Sputnik» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы. 

«По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — отметил Тишковец. По его словам, синоптики «прогнали» все народные приметы о погоде через климатическую статистику: 90% из них не работает, а 10% сбываются в краткосрочном сценарии. 

Ранее Тишковец сообщил, что метеорологическая зима в Московском регионе наступит к 15 ноября. В Москве и Подмосковье к этому времени образуется снежный покров в 3-8 см, а температура опустится до -5 градусов.

Ранее по теме: Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве к 15 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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