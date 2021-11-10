Синоптик спрогнозировал «европейскую зиму» в России
Зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую, сообщил в эфире «Радио Sputnik» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы.
«По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — отметил Тишковец. По его словам, синоптики «прогнали» все народные приметы о погоде через климатическую статистику: 90% из них не работает, а 10% сбываются в краткосрочном сценарии.
Ранее Тишковец сообщил, что метеорологическая зима в Московском регионе наступит к 15 ноября. В Москве и Подмосковье к этому времени образуется снежный покров в 3-8 см, а температура опустится до -5 градусов.