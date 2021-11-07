Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве к 15 ноября

«Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 м/с по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5-7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам», — предупредил синоптик.