Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве к 15 ноября
Метеорологическая зима в Московском регионе наступит к 15 ноября: к этому времени в Москве и Подмосковье образуется снежный покров до 3-8 см, а температура воздуха опустится до минус 5 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На Центральную Россию надвигается метеорологическая зима. В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — сказал синоптик, его слова передает ТАСС.
Тишковец добавил, что похолодание в столичном регионе начнется во вторник, 9 ноября, — в этот день дождь сменится снегом, образуется временный покров высотой примерно 1 см. Также похолодание будет сопровождаться гололедицей.
«Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 м/с по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5-7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам», — предупредил синоптик.