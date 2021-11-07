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Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве к 15 ноября

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Метеорологическая зима в Московском регионе наступит к 15 ноября: к этому времени в Москве и Подмосковье образуется снежный покров до 3-8 см, а температура воздуха опустится до минус 5 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Центральную Россию надвигается метеорологическая зима. В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — сказал синоптик, его слова передает ТАСС.

Тишковец добавил, что похолодание в столичном регионе начнется во вторник, 9 ноября, — в этот день дождь сменится снегом, образуется временный покров высотой примерно 1 см. Также похолодание будет сопровождаться гололедицей.

«Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 м/с по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5-7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам», — предупредил синоптик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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