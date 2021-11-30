В России за сутки выявили 32 648 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 32 648 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 15 октября. Также за сутки от COVID-19 скончались 1229 человек.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 636 881 случай заражения коронавирусом. 8 329 253 пациента выздоровели от COVID-19, 275 193 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2788 случаев заражения коронавирусом — предыдущие пять дней показатель превышал отметку в 3000. Также за сутки 3816 человек вылечились от вируса, 97 — скончались.
Высокий прирост суточной заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Московской области — 2215 случаев, Санкт-Петербурге — 2103, Самарской области — 908 случаев, Воронежской области — 742, Нижегородской — 716.
По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, а полностью вакцинировались 60,8 млн.