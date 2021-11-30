Газета
Общество

В России за сутки выявили 32 648 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России выявили 32 648 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 15 октября. Также за сутки от COVID-19 скончались 1229 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 636 881 случай заражения коронавирусом. 8 329 253 пациента выздоровели от COVID-19, 275 193 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2788 случаев заражения коронавирусом — предыдущие пять дней показатель превышал отметку в 3000. Также за сутки 3816 человек вылечились от вируса, 97 — скончались. 

Высокий прирост суточной заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Московской области — 2215 случаев, Санкт-Петербурге — 2103, Самарской области — 908 случаев, Воронежской области — 742, Нижегородской — 716. 

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, а полностью вакцинировались 60,8 млн. 

Ранее по теме: Мир быстро закрывается от источников штамма омикрон

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных