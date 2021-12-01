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Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

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35 авиарейсов было задержано и 28 — отменено в аэропортах Москвы из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». 

По данным сервиса, во «Внуково» пять рейсов были задержаны и четыре — отменены, в «Домодедово» задержали 23 рейса, а в «Шереметьево» задержали семь и отменили 24 вылета. На сайте аэропорта «Жуковский» говорится, что два рейса «Уральских авиалиний» до Новосибирска, которые должны были вылететь в 12:15 и 13:55, задержаны до 14:10 и 16:10 соответственно. Два рейса до Дубая с вылетом в 14:35 были отменены. 

На сайте Гидрометцентра говорится, что 1 декабря в Москве будет небольшой снег, местами умеренный, а местами — метель. Также синоптики спрогнозировали гололедицу и ветер со скоростью 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Дептранс Москвы попросил водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт из-за снега и гололеда. Сейчас пробки в городе составляют семь баллов, а к вечеру ожидается до девяти-десяти баллов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных