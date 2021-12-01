Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

По данным сервиса, во «Внуково» пять рейсов были задержаны и четыре — отменены, в «Домодедово» задержали 23 рейса, а в «Шереметьево» задержали семь и отменили 24 вылета. На сайте аэропорта «Жуковский» говорится, что два рейса «Уральских авиалиний» до Новосибирска, которые должны были вылететь в 12:15 и 13:55, задержаны до 14:10 и 16:10 соответственно. Два рейса до Дубая с вылетом в 14:35 были отменены.