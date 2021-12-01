ФСБ сообщила о задержании 85 подпольных оружейников

В июле президент подписал закон, который ужесточает ответственность в сфере оборота оружия. Из него следует, что за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей, а также боеприпасов срок лишения свободы возрастает: ранее грозило от трех до пяти лет, теперь — от четырех до шести лет. При этом размер штрафа сохраняется (от 100 000 до 200 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от полугода до года).