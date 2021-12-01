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ФСБ сообщила о задержании 85 подпольных оружейников

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала 17 подпольных оружейных мастерских и задержала 85 оружейников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

«Пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ФСБ рассказали, что у оружейников изъяли 353 единицы огнестрельного оружия, произведенного в России и за рубежом. Силовики изъяли 6 пулеметов, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 000 патронов, около 30 кг взрывчатых веществ, основные части и комплектующие оружия и 12 глушителей. 

В сообщении говорится, что преступления подпольных оружейников будут квалифицированы в соответствии с поправками к ст. 222 и 223 УК РФ, которые вступили в силу 12 июля.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. Это произошло после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека были госпитализированы. 

В июле президент подписал закон, который ужесточает ответственность в сфере оборота оружия. Из него следует, что за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей, а также боеприпасов срок лишения свободы возрастает: ранее грозило от трех до пяти лет, теперь — от четырех до шести лет. При этом размер штрафа сохраняется (от 100 000 до 200 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от полугода до года).

Ранее по теме: Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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