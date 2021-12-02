Газета
Общество

В России вновь выявили более 33 000 случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 33 389 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба. До этого показатель два дня подряд был ниже 33 000. Также за 24 часа скончался 1221 пациент с COVID-19.

Вчера суточный прирост инфицированных составил 32 837 случаев. Умерли 1226 заболевших.

За все время пандемии коронавирус выявили у 9 703 107 россиян. Из них 8 400 117 выздоровели, 277 640 — скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 3805 случаев заражения после 2757 вчера. Умерли 92 жителя с COVID-19. Столица лидирует по общему числу выявленных инфицированных, таковых там за все время 1 953 279. Среди них 1 779 716 выздоровели, 34 388 умерли.

Также в топ по суточному приросту заболеваемости коронавирусом попали Санкт-Петербург (+2623 случаев), Московская область (+1475), Краснодарский край (+917) и Самарская область (+902).

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, а полностью вакцинировались 60,8 млн.

Ранее по теме: Большинство российских врачей не уверены в скором конце пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных