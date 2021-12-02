В России вновь выявили более 33 000 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 33 389 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба. До этого показатель два дня подряд был ниже 33 000. Также за 24 часа скончался 1221 пациент с COVID-19.
Вчера суточный прирост инфицированных составил 32 837 случаев. Умерли 1226 заболевших.
За все время пандемии коронавирус выявили у 9 703 107 россиян. Из них 8 400 117 выздоровели, 277 640 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 3805 случаев заражения после 2757 вчера. Умерли 92 жителя с COVID-19. Столица лидирует по общему числу выявленных инфицированных, таковых там за все время 1 953 279. Среди них 1 779 716 выздоровели, 34 388 умерли.
Также в топ по суточному приросту заболеваемости коронавирусом попали Санкт-Петербург (+2623 случаев), Московская область (+1475), Краснодарский край (+917) и Самарская область (+902).
По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, а полностью вакцинировались 60,8 млн.