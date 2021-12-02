Путин выделил более 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении 58,3 млн руб. на выплаты людям, награжденным медалью «За оборону Севастополя» и знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
4 ноября к президенту с такой просьбой обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Путин поддержал идею. Оборона Севастополя длилась с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. – 250 дней.
17 сентября Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда и его защитникам по 50 000 руб. к годовщине запуска «Дороги жизни». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выплаты будет направлено 4 млрд руб. Деньги должны быть перечислены к концу ноября.