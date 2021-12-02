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Путин выделил более 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении 58,3 млн руб. на выплаты людям, награжденным медалью «За оборону Севастополя» и знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

4 ноября к президенту с такой просьбой обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Путин поддержал идею. Оборона Севастополя длилась с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. – 250 дней.

17 сентября Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда и его защитникам по 50 000 руб. к годовщине запуска «Дороги жизни». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выплаты будет направлено 4 млрд руб. Деньги должны быть перечислены к концу ноября.

Ранее по теме: Путин поддержал идею выплат по 50 000 рублей участникам обороны Севастополя

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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