Путин выделил более 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя

17 сентября Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда и его защитникам по 50 000 руб. к годовщине запуска «Дороги жизни». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выплаты будет направлено 4 млрд руб. Деньги должны быть перечислены к концу ноября.