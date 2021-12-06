Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет

24 ноября в России зарегистрировали вакцину «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет. 26 ноября Мурашко сказал, что препарат может поступить в оборот через три недели. Вакцину разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.