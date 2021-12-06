Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет
Испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в России в начале 2022 г., заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Исследования начнутся в начале следующего года», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Центр им. Гамалеи подал в Минздрав заявку на проведение исследования вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет 29 ноября. Директор центра Александр Гинцбург тогда предложил внести препарат в календарь прививок, таким образом сделав иммунизацию обязательной.
24 ноября в России зарегистрировали вакцину «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет. 26 ноября Мурашко сказал, что препарат может поступить в оборот через три недели. Вакцину разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.
Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний. После прививки могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, диспепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.