Газета
Общество

Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет

Ведомости

Испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в России в начале 2022 г., заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Исследования начнутся в начале следующего года», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Центр им. Гамалеи подал в Минздрав заявку на проведение исследования вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет 29 ноября. Директор центра Александр Гинцбург тогда предложил внести препарат в календарь прививок, таким образом сделав иммунизацию обязательной.

24 ноября в России зарегистрировали вакцину  «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет. 26 ноября Мурашко сказал, что препарат может поступить в оборот через три недели. Вакцину разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. 

Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний. После прививки могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, диспепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.

Ранее по теме: В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных