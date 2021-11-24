В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

О том, что данный препарат получит регистрацию сегодня, накануне доложила президенту России Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова. В гражданский оборот вакцина может поступить в конце декабря этого года. Дети до 15 лет смогут сделать прививку с разрешения родителей или законных представителей, остальные — по собственному решению.