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Общество

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

Ведомости

Вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), предназначенная для подростков 12-17 лет, получила регистрацию в России, заявил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

О том, что данный препарат получит регистрацию сегодня, накануне доложила президенту России Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова. В гражданский оборот вакцина может поступить в конце декабря этого года. Дети до 15 лет смогут сделать прививку с разрешения родителей или законных представителей, остальные — по собственному решению.

До этого директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что единственный побочный эффект от «Спутника М», выявленный в ходе испытаний, — небольшое повышение температуры, максимум до 37,4 градусов. Люди в возрасте 12-17 лет реагируют на вакцину «очень хорошо», подчеркнул тогда ученый.

Сегодня руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник М» появится на международных рынках. Вдобавок сегодня Путин поручил разработать отечественную вакцину для детей от двух лет.

Массовая вакцинация граждан старше 18 лет стартовала в России в январе 2021 г. Сейчас в стране доступны препараты «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник лайт». По состоянию на 19 ноября уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 50,2%. Полный курс вакцинации прошли 58,7 млн человек.

Ранее по теме: В России зарегистрируют вакцину «Спутник М» для подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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