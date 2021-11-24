В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
Вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), предназначенная для подростков 12-17 лет, получила регистрацию в России, заявил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
О том, что данный препарат получит регистрацию сегодня, накануне доложила президенту России Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова. В гражданский оборот вакцина может поступить в конце декабря этого года. Дети до 15 лет смогут сделать прививку с разрешения родителей или законных представителей, остальные — по собственному решению.
До этого директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что единственный побочный эффект от «Спутника М», выявленный в ходе испытаний, — небольшое повышение температуры, максимум до 37,4 градусов. Люди в возрасте 12-17 лет реагируют на вакцину «очень хорошо», подчеркнул тогда ученый.
Массовая вакцинация граждан старше 18 лет стартовала в России в январе 2021 г. Сейчас в стране доступны препараты «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник лайт». По состоянию на 19 ноября уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 50,2%. Полный курс вакцинации прошли 58,7 млн человек.