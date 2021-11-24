В России зарегистрируют вакцину «Спутник М» для подростков
Вакцину для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» от Научного центра им. Гамалеи зарегистрируют 24 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Прививки детям от коронавируса будут ставить с согласия родителей или несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Вакцина может попасть в гражданский оборот в конце декабря этого года, уточнила Голикова. Президент России Владимир Путин сказал, что нужно подумать о создании вакцины от коронавируса для детей с 2 лет.
19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.
В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.
Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственный побочный эффект препарата — небольшое повышение температуры максимум до 37,4 градусов. Как отметил Гинцбург, подростки в возрасте 12-17 реагируют на вакцину «очень хорошо».