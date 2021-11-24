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В России зарегистрируют вакцину «Спутник М» для подростков

Ведомости

Вакцину для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» от Научного центра им. Гамалеи зарегистрируют 24 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Прививки детям от коронавируса будут ставить с согласия родителей или несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Вакцина может попасть в гражданский оборот в конце декабря этого года, уточнила Голикова. Президент России Владимир Путин сказал, что нужно подумать о создании вакцины от коронавируса для детей с 2 лет. 

19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.

В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственный побочный эффект препарата — небольшое повышение температуры максимум до 37,4 градусов. Как отметил Гинцбург, подростки в возрасте 12-17 реагируют на вакцину «очень хорошо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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