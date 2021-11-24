Глава РФПИ анонсировал появление «Спутника» для подростков на международных рынках
Российская вакцина от коронавируса «Спутник» для подростков будет доступна на международных рынках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
«Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине "Спутник" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет... она поступит на международные рынки», — сказал Дмитриев на пресс-конференции.
24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российский Минздрав в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет.
Прививки детям от коронавируса будут ставить с согласия родителей или несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Вакцина может попасть в гражданский оборот в конце декабря этого года, уточнила Голикова. Президент России Владимир Путин сказал, что нужно подумать о создании вакцины от коронавируса для детей с 2 лет.
19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.
В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.