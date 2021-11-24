Глава РФПИ анонсировал появление «Спутника» для подростков на международных рынках

Прививки детям от коронавируса будут ставить с согласия родителей или несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Вакцина может попасть в гражданский оборот в конце декабря этого года, уточнила Голикова. Президент России Владимир Путин сказал, что нужно подумать о создании вакцины от коронавируса для детей с 2 лет.