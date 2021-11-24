Путин поручил разработать вакцину от COVID-19 для детей с двух лет
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подумать над созданием отечественной вакцины от COVID-19 для детей от двух лет. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской народной республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Нам тоже нужно над этим подумать, повторяю еще раз», — сказал он.
Президент напомнил, что считает, что вакцинация должна быть добровольной, а особенно — для детей. Однако в любом случае подобные препараты должны быть у России в наличии, добавил он.
Путин попросил правительство уделить данному вопросу «должное внимание». В отведенные сроки оно должно профинансировать необходимые меры, проследить за ходом работы и поддержать специалистов, которые этим занимаются.
Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину, что Министерство здравоохранения России сегодня зарегистрирует вакцину от COVID-19 для детей 12-17 лет. В гражданский оборот «при благоприятном исходе» препарат поступит в конце декабря этого года. Лицам младше 15 лет сделать прививку можно будет только при согласии родителей или других законных представителей, подросткам постарше — с их собственного согласия.