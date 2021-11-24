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Путин поручил разработать вакцину от COVID-19 для детей с двух лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подумать над созданием отечественной вакцины от COVID-19 для детей от двух лет. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской народной республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Нам тоже нужно над этим подумать, повторяю еще раз», — сказал он.

Президент напомнил, что считает, что вакцинация должна быть добровольной, а особенно — для детей. Однако в любом случае подобные препараты должны быть у России в наличии, добавил он.

Путин попросил правительство уделить данному вопросу «должное внимание». В отведенные сроки оно должно профинансировать необходимые меры, проследить за ходом работы и поддержать специалистов, которые этим занимаются.

Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину, что Министерство здравоохранения России сегодня зарегистрирует вакцину от COVID-19 для детей 12-17 лет. В гражданский оборот «при благоприятном исходе» препарат поступит в конце декабря этого года. Лицам младше 15 лет сделать прививку можно будет только при согласии родителей или других законных представителей, подросткам постарше — с их собственного согласия.

Ранее по теме: В России зарегистрируют вакцину «Спутник М» для подростков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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