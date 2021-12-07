Минцифры предложило предоставить ветеранам ВОВ бесплатные поездки на такси
Минцифры и агрегаторы сервисов онлайн-такси обсуждают возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шалаева.
«На 2022 г. мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — отметил Шадаев на заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа».
В мае 2020 г. власти Москвы организовали бесплатную перевозку медработников на такси для забора анализов и оказания помощи на дому. За последующие полтора года в среднем были задействованы 500 транспортных средств ежедневно, их услугами пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 млн руб. на бесплатные поездки врачей на такси.