Минцифры предложило предоставить ветеранам ВОВ бесплатные поездки на такси

В мае 2020 г. власти Москвы организовали бесплатную перевозку медработников на такси для забора анализов и оказания помощи на дому. За последующие полтора года в среднем были задействованы 500 транспортных средств ежедневно, их услугами пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 млн руб. на бесплатные поездки врачей на такси.