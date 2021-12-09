В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы штамма омикрон
Основные симптомы заражения штаммом коронавируса омикрон — это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
«По анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — рассказала Руженцова.
По ее словам, такие симптомы могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. Сейчас информации об особенностях проявления заражения омикроном немного, но скоро их будет больше.
Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт НИИ Дарья Хавкина рассказала, что данных о симптомах омикрона у детей пока что мало, но врачи обратили внимание, что помимо других симптомов у них чаще появляется сыпь — ее диагностируют в 15% случаев.
Ранее британский врач Дэвид Ллойд заявил в эфире Sky News, что при заражении омикроном у 15% детей появляется необычная сыпь. Также у пациентов регистрируют усталость, головную боль и потерю аппетита.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения омикроном.