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В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы штамма омикрон

Ведомости

Основные симптомы заражения штаммом коронавируса омикрон — это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.


«По анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — рассказала Руженцова.

По ее словам, такие симптомы могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. Сейчас информации об особенностях проявления заражения омикроном немного, но скоро их будет больше. 

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт НИИ Дарья Хавкина рассказала, что данных о симптомах омикрона у детей пока что мало, но врачи обратили внимание, что помимо других симптомов у них чаще появляется сыпь — ее диагностируют в 15% случаев.

Ранее британский врач Дэвид Ллойд заявил в эфире Sky News, что при заражении омикроном у 15% детей появляется необычная сыпь. Также у пациентов регистрируют усталость, головную боль и потерю аппетита. 

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения омикроном.

Ранее по теме: В Британии назвали симптом омикрон-штамма у детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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