Ученые из Японии подтвердили, что штамм «омикрон» заразнее «дельты»
Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 4,2 раза быстрее «дельта»-штамма на ранней стадии заболевания, передает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования японских ученых.
Автор исследования, профессор Киотского университета Хироси Нисиура проанализировал геномные данные коронавируса, полученные до 26 ноября в столичной провинции Гаутенг в ЮАР, которая стала эпицентром вспышки омикрон-штамма.
«Штамм "омикрон" более заразен и преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации», — говорится в работе. Выводы, сделанные Нисиура, были представлены на заседании консультативной группы Минздрава Японии в среду, 8 декабря.
В настоящее время об особенностях проявления заражения «омикрон»-штаммом известно немного. В Роспотребнадзоре сообщили, что среди основных симптомов — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. По словам врачей из ЮАР, зараженные «омикроном» в основном легко переносят заболевание, а их симптомы напоминают грипп, включая сухой кашель, лихорадку, ночную потливость и сильные боли в теле.
Ранее фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют «омикрон». В РФПИ считают, что предпосылок сомневаться в высокой эффективности российского препарата «Спутник V» против новых мутаций нет, а адаптация вакцины под новые возбудители займет два-три месяца.