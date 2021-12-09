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Ученые из Японии подтвердили, что штамм «омикрон» заразнее «дельты»

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Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 4,2 раза быстрее «дельта»-штамма на ранней стадии заболевания, передает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования японских ученых.

Автор исследования, профессор Киотского университета Хироси Нисиура проанализировал геномные данные коронавируса, полученные до 26 ноября в столичной провинции Гаутенг в ЮАР, которая стала эпицентром вспышки омикрон-штамма.

«Штамм "омикрон" более заразен и преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации», — говорится в работе. Выводы, сделанные Нисиура, были представлены на заседании консультативной группы Минздрава Японии в среду, 8 декабря.

В настоящее время об особенностях проявления заражения «омикрон»-штаммом известно немного. В Роспотребнадзоре сообщили, что среди основных симптомов — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. По словам врачей из ЮАР, зараженные «омикроном» в основном легко переносят заболевание, а их симптомы напоминают грипп, включая сухой кашель, лихорадку, ночную потливость и сильные боли в теле.

Ранее фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют «омикрон». В РФПИ считают, что предпосылок сомневаться в высокой эффективности российского препарата «Спутник V» против новых мутаций нет, а адаптация вакцины под новые возбудители займет два-три месяца.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы штамма омикрон

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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