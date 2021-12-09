Ученые из Японии подтвердили, что штамм «омикрон» заразнее «дельты»

В настоящее время об особенностях проявления заражения «омикрон»-штаммом известно немного. В Роспотребнадзоре сообщили, что среди основных симптомов — выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. По словам врачей из ЮАР, зараженные «омикроном» в основном легко переносят заболевание, а их симптомы напоминают грипп, включая сухой кашель, лихорадку, ночную потливость и сильные боли в теле.