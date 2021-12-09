Попова сообщила о госпитализвции 28 вернувшихся из-за границы с COVID-19

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения омикроном. По данным врачей, основные симптомы заражения омикроном — выраженная слабость или усталость, повышение температуры, головная боль, снижение аппетита и кашель. У 15% детей при заражении омикроном появляется сыпь.