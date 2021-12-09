Попова сообщила о госпитализвции 28 вернувшихся из-за границы с COVID-19
177 человек, которые недавно вернулись из стран, где распространяется штамм коронавируса «омикрон», находятся в обсерваторах, из них 28 человек госпитализированы с симптомами COVID-19 или положительными ПЦР-тестами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четырех выявлен штамм "дельта», — рассказала Попова (цитата по «РИА Новости»).
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения омикроном. По данным врачей, основные симптомы заражения омикроном — выраженная слабость или усталость, повышение температуры, головная боль, снижение аппетита и кашель. У 15% детей при заражении омикроном появляется сыпь.