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Попова сообщила о госпитализвции 28 вернувшихся из-за границы с COVID-19

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177 человек, которые недавно вернулись из стран, где распространяется штамм коронавируса «омикрон», находятся в обсерваторах, из них 28 человек госпитализированы с симптомами COVID-19 или положительными ПЦР-тестами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четырех выявлен штамм "дельта», — рассказала Попова (цитата по «РИА Новости»).

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения омикроном. По данным врачей, основные симптомы заражения омикроном — выраженная слабость или усталость, повышение температуры, головная боль, снижение аппетита и кашель. У 15% детей при заражении омикроном появляется сыпь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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