Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник, что стрелок использовал незарегистрированный пистолет модели «Глок». Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Глазов признал вину. По данным «Коммерсанта», он начал стрелять в людей, потому что они «верили в коронавирусную инфекцию».