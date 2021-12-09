Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей
Семьи погибших при стрельбе в московском МФЦ 7 декабря получат по 1 млн руб., пострадавшие — по 500 000 руб., говорится в распоряжении, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В результате стрельбы погибли сотрудник МФЦ и охранник, ранены еще четверо, в том числе 10-летний ребенок.
Также Собянин поручил МФЦ ежемесячно выплачивать пособие на детей погибшего сотрудника центра за счет средств, предусмотренных на оплату труда. Семья будет получать пособие до совершеннолетия детей или до 23 лет, если они поступят учиться очно.
45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в МФЦ московского района Рязанский после конфликта с охранником. В результате погибли два человека и были ранены еще четверо, среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка. Состояние пострадавшей сотрудницы МФЦ Зайнаб Таймазовой оценивается как крайне тяжелое, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник, что стрелок использовал незарегистрированный пистолет модели «Глок». Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Глазов признал вину. По данным «Коммерсанта», он начал стрелять в людей, потому что они «верили в коронавирусную инфекцию».