Газета
Общество

Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей

Ведомости

Семьи погибших при стрельбе в московском МФЦ 7 декабря получат по 1 млн руб., пострадавшие — по 500 000 руб., говорится в распоряжении, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В результате стрельбы погибли сотрудник МФЦ и охранник, ранены еще четверо, в том числе 10-летний ребенок.

Также Собянин поручил МФЦ ежемесячно выплачивать пособие на детей погибшего сотрудника центра за счет средств, предусмотренных на оплату труда. Семья будет получать пособие до совершеннолетия детей или до 23 лет, если они поступят учиться очно. 

45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в МФЦ московского района Рязанский после конфликта с охранником. В результате погибли два человека и были ранены еще четверо, среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка. Состояние пострадавшей сотрудницы МФЦ Зайнаб Таймазовой оценивается как крайне тяжелое, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. 

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник, что стрелок использовал незарегистрированный пистолет модели «Глок». Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Глазов признал вину. По данным «Коммерсанта», он начал стрелять в людей, потому что они «верили в коронавирусную инфекцию». 

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал подробности расследования стрельбы в московском МФЦ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных