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Путин выступил за расширение географии приложения «Путешествуй без COVID-19»

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Россия предложила улучшить функции и расширить географию мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19», заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Имею в виду мобильное приложение для смартфонов "Путешествуй без COVID-19". Кстати, помимо государств ЕврАзЭС оно используется и в других странах: в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» позволяет гражданам стран ЕврАзЭС, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана в упрощенном порядке въезжать в Россию в период пандемии коронавируса. Граждане этих стран могут загрузить в приложение сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, который был сделан не ранее чем за три дня до поездки, чтобы пересечь границу России. Правительство сделало работу приложения бессрочной.

Ранее по теме: Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» будет бессрочным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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