Путин выступил за расширение географии приложения «Путешествуй без COVID-19»
Россия предложила улучшить функции и расширить географию мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19», заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Имею в виду мобильное приложение для смартфонов "Путешествуй без COVID-19". Кстати, помимо государств ЕврАзЭС оно используется и в других странах: в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).
Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» позволяет гражданам стран ЕврАзЭС, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана в упрощенном порядке въезжать в Россию в период пандемии коронавируса. Граждане этих стран могут загрузить в приложение сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, который был сделан не ранее чем за три дня до поездки, чтобы пересечь границу России. Правительство сделало работу приложения бессрочной.