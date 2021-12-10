Путин выступил за расширение географии приложения «Путешествуй без COVID-19»

Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» позволяет гражданам стран ЕврАзЭС, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана в упрощенном порядке въезжать в Россию в период пандемии коронавируса. Граждане этих стран могут загрузить в приложение сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, который был сделан не ранее чем за три дня до поездки, чтобы пересечь границу России. Правительство сделало работу приложения бессрочной.