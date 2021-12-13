Россияне с антителами смогут получить COVID-сертификат

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат "да" или «нет», — рассказала Голикова (цитата по ТАСС). Затем эти данные будут соотносить с базой данных положительных ПЦР-тестов. Если у человека есть антитела и был положительный тест после 1 января, ему выдадут сертификат сроком действия в год.