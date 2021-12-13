Россияне с антителами смогут получить COVID-сертификат

Россияне с антителами смогут получить COVID-сертификатЕго также будут выдавать привитым иностранными вакцинами
Россияне, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус с 1 января 2021 г. и не обращались к врачу, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат о перенесенном заболевании на год, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.
«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат "да" или «нет», — рассказала Голикова (цитата по ТАСС). Затем эти данные будут соотносить с базой данных положительных ПЦР-тестов. Если у человека есть антитела и был положительный тест после 1 января, ему выдадут сертификат сроком действия в год.
Россияне, которые не получали положительных ПЦР-тест, но подозревают, что переболели COVID-19, также смогут сдать тест на антитела и получить сертификат, но уже на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела.
До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.
В России пока не зарегистрирована ни одна иностранная вакцина. В Кремле вопрос о признании иностранных вакцин связывали со взаимным признанием препаратов российского производства за рубежом. В частности, российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.
12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Согласно нынешней редакции предполагается, что QR-коды будут работать в обязательном порядке с 1 февраля по 1 июня 2022 г.
13 декабря председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об обязательном использовании QR-кодов на междугороднем и международном транспорте решено снять с рассмотрения Госдумы. Этот вопрос в понедельник, 13 декабря, рассмотрит Совет нижней палаты парламента. Володин сослался на позицию президента Владимира Путина, которую тот высказал на встрече с членами совета по правам человека. Президент сообщил, как напомнил Володин, что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно».