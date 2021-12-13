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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и режиссера Сокурова

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова, вероятно, в будущем состоится, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Со временем наверняка будет организована», — ответил Песков на соответствующий вопрос, уточнив, что «пока ничего конкретного нет» на данную тему. 

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров предложил Путину «отпустить» все народы, которые больше не хотят жить вместе с Россией. Кроме того, он перебил президента, когда тот начал озвучивать аргументы против такого шага. Глава государства в ответ попросил не устраивать из заседания ток-шоу, отметил, что кинодеятель не всегда говорит точно, и спросил, хочет ли режиссер превратить Россию в «Московию».

«Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись, вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям, я с удовольствием с вами подискутирую», — добавил Путин тогда.

После этого Сокуров выразил готовность поговорить с президентом «за чашкой чая» и в спокойной обстановке обсудить множество вопросов. Также режиссер сказал, что огорчен тем, как прошла беседа с главой государства.

В интервью Daily Storm Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Пресс-секретарь отметил, что президент не терпит подобного, но не стал прямо говорить кинодеятелю об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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