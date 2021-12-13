Песков ответил на вопрос о встрече Путина и режиссера Сокурова

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров предложил Путину «отпустить» все народы, которые больше не хотят жить вместе с Россией. Кроме того, он перебил президента, когда тот начал озвучивать аргументы против такого шага. Глава государства в ответ попросил не устраивать из заседания ток-шоу, отметил, что кинодеятель не всегда говорит точно, и спросил, хочет ли режиссер превратить Россию в «Московию».