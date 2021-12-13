Песков ответил на вопрос о встрече Путина и режиссера Сокурова
Встреча президента России Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова, вероятно, в будущем состоится, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Со временем наверняка будет организована», — ответил Песков на соответствующий вопрос, уточнив, что «пока ничего конкретного нет» на данную тему.
9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров предложил Путину «отпустить» все народы, которые больше не хотят жить вместе с Россией. Кроме того, он перебил президента, когда тот начал озвучивать аргументы против такого шага. Глава государства в ответ попросил не устраивать из заседания ток-шоу, отметил, что кинодеятель не всегда говорит точно, и спросил, хочет ли режиссер превратить Россию в «Московию».
«Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись, вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям, я с удовольствием с вами подискутирую», — добавил Путин тогда.
После этого Сокуров выразил готовность поговорить с президентом «за чашкой чая» и в спокойной обстановке обсудить множество вопросов. Также режиссер сказал, что огорчен тем, как прошла беседа с главой государства.
В интервью Daily Storm Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Пресс-секретарь отметил, что президент не терпит подобного, но не стал прямо говорить кинодеятелю об этом.