В России заболеваемость гриппом за два года снизилась в 50 раз
Заболеваемость гриппом в России с января по октябрь 2021 г. снизилась в 50 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию, которую глава Роспотребнадзора Анна Попова представила на общем собрании Российской академии наук.
По данным на сайте Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по России с 6 по 12 декабря вырос по сравнению с предыдущей неделей. Также выросло число регионов, в которых превышен эпидемический порог по этим заболеваниям, до 64. По данным на 10 декабря, прививки от гриппа сделали 62,3 млн россиян — 42,6% населения страны.
Ранее Попова заявила, что все переболевшие COVID-19 должны сделать прививку от гриппа, потому что они находятся в группе риска. Попова пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет организма, поэтому заражение гриппом после перенесенного коронавируса несет в себе большую опасность. Среди других групп риска она также назвала людей с ослабленной иммунной системой, эндокринной патологией, хроническими болезнями легких и сердца, а также маленьких детей, пожилых и беременных. По словам Поповой, количество обнаруженных в России штаммов гриппа в текущем году увеличилось с 70 до 200.