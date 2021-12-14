В России заболеваемость гриппом за два года снизилась в 50 раз

Ранее Попова заявила, что все переболевшие COVID-19 должны сделать прививку от гриппа, потому что они находятся в группе риска. Попова пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет организма, поэтому заражение гриппом после перенесенного коронавируса несет в себе большую опасность. Среди других групп риска она также назвала людей с ослабленной иммунной системой, эндокринной патологией, хроническими болезнями легких и сердца, а также маленьких детей, пожилых и беременных. По словам Поповой, количество обнаруженных в России штаммов гриппа в текущем году увеличилось с 70 до 200.