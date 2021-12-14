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В России заболеваемость гриппом за два года снизилась в 50 раз

Ведомости

Заболеваемость гриппом в России с января по октябрь 2021 г. снизилась в 50 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию, которую глава Роспотребнадзора Анна Попова представила на общем собрании Российской академии наук. 

По данным на сайте Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по России с 6 по 12 декабря вырос по сравнению с предыдущей неделей. Также выросло число регионов, в которых превышен эпидемический порог по этим заболеваниям, до 64. По данным на 10 декабря, прививки от гриппа сделали 62,3 млн россиян — 42,6% населения страны. 

Ранее Попова заявила, что все переболевшие COVID-19 должны сделать прививку от гриппа, потому что они находятся в группе риска. Попова пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет организма, поэтому заражение гриппом после перенесенного коронавируса несет в себе большую опасность. Среди других групп риска она также назвала людей с ослабленной иммунной системой, эндокринной патологией, хроническими болезнями легких и сердца, а также маленьких детей, пожилых и беременных. По словам Поповой, количество обнаруженных в России штаммов гриппа в текущем году увеличилось с 70 до 200. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор выступил за вакцинацию от гриппа всех переболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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