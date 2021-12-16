Школам Москвы рекомендовали уйти на зимние каникулы с 27 декабря

Глава Башкирии Радий Хабиров 5 декабря первым из руководителей регионов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул, однако уже 10 декабря сказал, что предпосылок для такого решения пока нет из-за ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации. В ряде регионов школьники все же уйдут на каникулы раньше: в Ленобласти (и Санкт-Петербурге, но только по желанию родителей) — с 25 декабря, в Ставропольском крае — с 26 декабря, в Хабаровском крае — с 27 декабря.