Школам Москвы рекомендовали уйти на зимние каникулы с 27 декабря
Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам уйти на новогодние каникулы на три дня раньше положенного срока, с 27 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба ведомства. При этом для учащихся начальных классов с 27 по 30 декабря будут работать дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость.
Рекомендация распространяется только на школы. Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме. «Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что у каждой семьи есть планы на новогодние праздники. Чтобы все запланированные поездки состоялись, важно сохранить здоровье и возможность передвижения, не ограниченную карантинными мерами. В ведомстве ссылаются на позитивный опыт длинных осенних каникул, которые ввели в детсадах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября.
Глава Башкирии Радий Хабиров 5 декабря первым из руководителей регионов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул, однако уже 10 декабря сказал, что предпосылок для такого решения пока нет из-за ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации. В ряде регионов школьники все же уйдут на каникулы раньше: в Ленобласти (и Санкт-Петербурге, но только по желанию родителей) — с 25 декабря, в Ставропольском крае — с 26 декабря, в Хабаровском крае — с 27 декабря.