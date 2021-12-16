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Общество

Школам Москвы рекомендовали уйти на зимние каникулы с 27 декабря

Ведомости

Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам уйти на новогодние каникулы на три дня раньше положенного срока, с 27 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба ведомства. При этом для учащихся начальных классов с 27 по 30 декабря будут работать дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость.

Рекомендация распространяется только на школы. Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме. «Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что у каждой семьи есть планы на новогодние праздники. Чтобы все запланированные поездки состоялись, важно сохранить здоровье и возможность передвижения, не ограниченную карантинными мерами. В ведомстве ссылаются на позитивный опыт длинных осенних каникул, которые ввели в детсадах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября.

«Ведомости» ранее писали о планах департамента образования города продлить каникулы. По словам собеседника, решение принято на основе рекомендательного письма департамента от 13 декабря.

Глава Башкирии Радий Хабиров 5 декабря первым из руководителей регионов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул, однако уже 10 декабря сказал, что предпосылок для такого решения пока нет из-за ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации. В ряде регионов школьники все же уйдут на каникулы раньше: в Ленобласти (и Санкт-Петербурге, но только по желанию родителей) — с 25 декабря, в Ставропольском крае — с 26 декабря, в Хабаровском крае — с 27 декабря.

Ранее по теме: Школы в Москве уходят на каникулы раньше времени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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