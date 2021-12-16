Зарубежные компании не обращались за регистрацией вакцин от коронавируса в РФ
Иностранные фармацевтические компании не обращались к российским регуляторам для регистрации своих вакцин от коронавируса в стране, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
«Что касается регистрации иностранных вакцин, <...> Любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало», — рассказала Голикова (цитата по ТАСС).
В России зарегистрированы пять отечественных вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Также была зарегистрирована вакцина для детей 12-17 лет «Спутник М». Несколько вакцин, в том числе назальных, проходят клинические испытания.
Сейчас «Спутник V» одобрили более 70 стран, за рубежом им привито более 100 млн человек. Российский препарат пока не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и регулятором ЕС (EMA). Ранее там заявили, что производитель — Центр имени Гамалеи — не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ есть вопросы к документам, при этом к самой вакцине у организации претензий нет. По словам главы ведомства, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что российская сторона передала ВОЗ не все документы, необходимые для одобрения вакцины, из-за разных стандартов, однако постепенно адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов.