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Общество

Зарубежные компании не обращались за регистрацией вакцин от коронавируса в РФ

Ведомости

Иностранные фармацевтические компании не обращались к российским регуляторам для регистрации своих вакцин от коронавируса в стране, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. 

«Что касается регистрации иностранных вакцин, <...> Любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало», — рассказала Голикова (цитата по ТАСС). 

В России зарегистрированы пять отечественных вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Также была зарегистрирована вакцина для детей 12-17 лет «Спутник М». Несколько вакцин, в том числе назальных, проходят клинические испытания. 

Сейчас «Спутник V» одобрили более 70 стран, за рубежом им привито более 100 млн человек. Российский препарат пока не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и регулятором ЕС (EMA). Ранее там заявили, что производитель — Центр имени Гамалеи — не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ есть вопросы к документам, при этом к самой вакцине у организации претензий нет. По словам главы ведомства, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что российская сторона передала ВОЗ не все документы, необходимые для одобрения вакцины, из-за разных стандартов, однако постепенно адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов.

Ранее по теме: Песков признал, что Россия передала не все документы для одобрения ВОЗ «Спутника V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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