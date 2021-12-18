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Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах

Ведомости

Штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 89 странах. Такие данные по состоянию на 16 декабря приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Новый вариант COVID-19 быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, говорится в сообщении организации.

По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания омикрон-штаммом удваивается в течение полутора-трех дней. Пока непонятно, связан ли рост заражений со способностью нового варианта коронавируса «уклоняться» от иммунитета к инфекции, повышенной трансмиссивностью или сочетанием того и другого.

«Сведения о клинической степени тяжести заболевания омикроном по-прежнему ограниченны… На сегодняшний день нет данных об эффективности вакцин против омикрона», — говорится в пресс-релизе ВОЗ (цитата по Reuters).

Рост заболеваемости может привести к переполнению больниц в некоторых странах, число госпитализаций уже выросло в Великобритании и ЮАР. Многие системы здравоохранения могут быстро перегрузиться, считает ВОЗ.

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К 14 декабря омикрон выявили в 77 странах, говорил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Штамм, возможно, уже есть в большинстве государств, даже если он еще не обнаружен, отмечал он.

О том, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня, сообщил ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро в эфире Sky News. По его словам, избежать высокой смертности в таких условиях удастся лишь при большой удаче.

Ученые медицинского факультета Гонконгского университета также заявили, что омикрон распространяется в 70 раз быстрее другого штамма COVID-19 — дельты. При этом в легких человека омикрон распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это может свидетельствовать о более легком течение COVID-19 при заражении новым штаммом.

В опубликованном ВОЗ документе говорится о предварительных результатах исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca против нового омикрон-штамма. Препараты показали пониженную эффективность по сравнению с их действием на вариант дельта.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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