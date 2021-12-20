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Попова сообщила об изучении мирового опыта штрафов за отказ вакцинироваться

Ведомости

Власти России изучают опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса и оценивают эффективность такого метода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. — Ведомости) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — заявила Попова (цитата по ТАСС).

12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума должна принять 16 декабря, законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения. Президент России Владимир Путин поручил его доработать.

В конце ноября австрийская газета Die Presse сообщила со ссылкой на законопроект правительства страны, что с февраля 2022 г. в Австрии будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. За отказ от вакцинации предусмотрен штраф 3600 евро или четыре месяца лишения свободы, если человек откажется его платить. Те, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться, должен будет выплатить штраф в 7200 евро. Исключение будет сделано только для тех, у кого есть риск жизни и здоровью из-за вакцинации, беременных женщин и детей до 12 лет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России вводить подобные штрафы не планируется. «Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены в России», — сказал он. Против обязательной вакцинации выступал и сам президент. Он неоднократно заявлял, что нужно убеждать людей сделать прививку.

Ранее по теме: Почему Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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