Клишас исключил введение штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство изучает опыт других государств по введению штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19 и оценивает эффективность такого метода. 16 декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому регионы получат право вводить требование по предоставлению сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о наличии противопоказаний к такой прививке или о перенесении COVID-19 при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, заведений общественного питания и розничной торговли. Также нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Впоследствии президент России Владимир Путин поручил доработать инициативу.