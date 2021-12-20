Клишас исключил введение штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19
Штраф за отказ делать прививки от COVID-19 нельзя ввести в России, так как вакцинация в стране не является обязательной, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — сказал он «РИА Новостям».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство изучает опыт других государств по введению штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19 и оценивает эффективность такого метода. 16 декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому регионы получат право вводить требование по предоставлению сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о наличии противопоказаний к такой прививке или о перенесении COVID-19 при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, заведений общественного питания и розничной торговли. Также нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Впоследствии президент России Владимир Путин поручил доработать инициативу.
На данный момент российские регионы ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп граждан. Требование касается сотрудников определенных отраслей, например работников общепита, заведений культуры, сферы обслуживания и других. Кроме того, в ряде субъектов страны мера распространяется на граждан старше 60 или 65 лет и студентов. Условия разнятся от региона к региону. На федеральном уровне обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, против нее неоднократно высказывался президент страны Владимир Путин.
По данным оперштаба на 17 декабря, первую из двух прививок от коронавируса в России сделали 76,5 млн человек, из которых 70,8 млн прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в стране с учетом 9 млн переболевших COVID-19 оценивается в 58,2% при цели 80%.