Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма коронавируса «омикрон»

«У них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто. На этом фоне когда вирус в одном организме долго-долго существует, он накапливает бесконечное количество мутаций», — сказал глава Центра им. Гамалеи «Интерфаксу».