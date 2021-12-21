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Общество

В Госдуму внесли законопроект о выплатах семьям с детьми по ₽10 000

Ведомости

На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предполагающий введение ежемесячных выплат в размере 10 000 руб. на каждого члена семьи с несовершеннолетними детьми.

Согласно проекту, инициаторами которого выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду», право на получение выплат с 1 января 2022 г. получит каждый член семьи, в которой рожден или усыновлен первый ребенок и последующие. На денежные средства смогут рассчитывать те члены семьи, у которых есть российское гражданство и которые постоянно проживают на территории страны. При этом выплаты предлагается индексировать каждый год с учетом роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года.

Меры могут распространиться на 60 млн человек, а общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 трлн руб. в год, говорится в пояснительной записке. Правительство уже дало отрицательное заключение на законопроект.

С 1 июля неполные малообеспеченные семьи с детьми получили право на ежемесячную выплату. Такое пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до тех пор, пока ему не исполнится 16 лет. Размер выплат составляет 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за получением пособия в каждом конкретном регионе. Как подсчитали в Минтруде, средний размер таких выплат в 2021 г. будет составлять 5650 руб. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд руб., еще более 13,8 млрд руб. правительство направило на эти же цели в регионы в декабре.

Ранее по теме: Правительство направит 14 млрд рублей на выплаты неполным семьям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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