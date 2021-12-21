В Госдуму внесли законопроект о выплатах семьям с детьми по ₽10 000

С 1 июля неполные малообеспеченные семьи с детьми получили право на ежемесячную выплату. Такое пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до тех пор, пока ему не исполнится 16 лет. Размер выплат составляет 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за получением пособия в каждом конкретном регионе. Как подсчитали в Минтруде, средний размер таких выплат в 2021 г. будет составлять 5650 руб. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд руб., еще более 13,8 млрд руб. правительство направило на эти же цели в регионы в декабре.