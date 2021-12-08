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Общество

Правительство направит 14 млрд рублей на выплаты неполным семьям

Ведомости

Правительство направит дополнительно почти 14 млрд руб. на выплаты неполным семьям, в которых воспитываются дети от восьми до 17 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 миллиона детей. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, Правительство направит ещё почти 14 млрд рублей – в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», — сказал Мишустин.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести такую меру поддержки семей, а в конце мая подписал соответствующий закон. Согласно документу, с 1 июля неполные семьи могут получить ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет. Размер выплаты – 50% прожиточного минимума ребенка в регионе, т. е. около 5600 руб.

Также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума, что в среднем составит 6350 руб. А с 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка.

Ранее по теме: Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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