Правительство направит 14 млрд рублей на выплаты неполным семьям
Правительство направит дополнительно почти 14 млрд руб. на выплаты неполным семьям, в которых воспитываются дети от восьми до 17 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 миллиона детей. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, Правительство направит ещё почти 14 млрд рублей – в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», — сказал Мишустин.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести такую меру поддержки семей, а в конце мая подписал соответствующий закон. Согласно документу, с 1 июля неполные семьи могут получить ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет. Размер выплаты – 50% прожиточного минимума ребенка в регионе, т. е. около 5600 руб.
Также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума, что в среднем составит 6350 руб. А с 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка.