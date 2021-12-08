Правительство направит 14 млрд рублей на выплаты неполным семьям

Также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума, что в среднем составит 6350 руб. А с 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка.