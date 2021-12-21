В США скончался первый пациент с «омикрон»-штаммом

По ее словам, пациентом был непривитый 50-летний мужчина из восточной части округа. До этого о летальных исходах от заражения «омикроном» в стране не сообщалось. Ранее медицинский регулятор CDC заявил, что новый вариант вируса уже стал доминантным в США, на него приходилось 73,2% от общего числа подтвержденных случаев за последнюю неделю, тогда как неделей ранее этот показатель составлял лишь 12%.