Газета
Общество

В США скончался первый пациент с «омикрон»-штаммом

Ведомости

Первая смерть пациента, зараженного штаммом коронавируса «омикрон», в Соединенных Штатах была зафиксирована в Техасе. Об этом сообщила 20 декабря окружная судья округа Харрис Лина Идальго.

По ее словам, пациентом был непривитый 50-летний мужчина из восточной части округа. До этого о летальных исходах от заражения «омикроном» в стране не сообщалось. Ранее медицинский регулятор CDC заявил, что новый вариант вируса уже стал доминантным в США, на него приходилось 73,2% от общего числа подтвержденных случаев за последнюю неделю, тогда как неделей ранее этот показатель составлял лишь 12%.

Первая в мире смерть пациента, инфицированного «омикрон»-штаммом, была зарегистрирована 13 декабря в Великобритании. По состоянию на 18 декабря, число летальных исходов, связанных с этим штаммом, достигло 14, а госпитализированы были уже 129 заболевших.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма, который ранее был доминантным вариантом коронавируса, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевшихCOVID-19.

Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.

Ранее по теме: Кембриджские ученые заявили о меньшей опасности «омикрон»-штамма для легких

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных