В США скончался первый пациент с «омикрон»-штаммом
Первая смерть пациента, зараженного штаммом коронавируса «омикрон», в Соединенных Штатах была зафиксирована в Техасе. Об этом сообщила 20 декабря окружная судья округа Харрис Лина Идальго.
По ее словам, пациентом был непривитый 50-летний мужчина из восточной части округа. До этого о летальных исходах от заражения «омикроном» в стране не сообщалось. Ранее медицинский регулятор CDC заявил, что новый вариант вируса уже стал доминантным в США, на него приходилось 73,2% от общего числа подтвержденных случаев за последнюю неделю, тогда как неделей ранее этот показатель составлял лишь 12%.
Первая в мире смерть пациента, инфицированного «омикрон»-штаммом, была зарегистрирована 13 декабря в Великобритании. По состоянию на 18 декабря, число летальных исходов, связанных с этим штаммом, достигло 14, а госпитализированы были уже 129 заболевших.
Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма, который ранее был доминантным вариантом коронавируса, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевшихCOVID-19.
Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.