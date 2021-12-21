В Москве на ТТК столкнулись около двадцати автомобилей

Ранее аналитики Центра организации дорожного движения Москвы спрогнозировали начало предновогодних пробок в городе с 15 декабря, вечером заторы на дорогах могут достигать 9-10 баллов. Пробки, по данным организации, будут собираться из-за предновогоднего ажиотажа, курьерских доставок, снегопадов, мелких ДТП и ограничений из-за строительных работ. Однако уже 30 декабря ситуация улучшится, а 31 декабря московские дороги станут свободнее, кроме районов около торговых центров. В начале января пробки в Москве будут не выше двух баллов, говорится в сообщении.