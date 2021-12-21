В Москве на ТТК столкнулись около двадцати автомобилей
ДТП с участием 20 автомобилей произошло в Москве на Кутузовском проспекте в районе съезда на ТТК, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы. Одного из водителей проверят на состояние опьянения.
По данным МВД, виновник аварии — это водитель Ford Explorer, который поочередно столкнулся с 20 автомобилями. «Водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. Водитель проверяется на состояние опьянения», — отмечается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, в аварии пострадало два человека. Как сообщают в ГИБДД, травмы не тяжелые.
Как сообщает источник «РИА Новости», у водителя есть «внешние признаки опьянения». Также среди участников ДТП оказался автомобиль дипломата КНР с красными дипломатическими номерами. Позже появилось видео с места аварии, опубликованное телеканалом «360», на котором видно, что некоторые машины получили серьезные повреждения.
Ранее аналитики Центра организации дорожного движения Москвы спрогнозировали начало предновогодних пробок в городе с 15 декабря, вечером заторы на дорогах могут достигать 9-10 баллов. Пробки, по данным организации, будут собираться из-за предновогоднего ажиотажа, курьерских доставок, снегопадов, мелких ДТП и ограничений из-за строительных работ. Однако уже 30 декабря ситуация улучшится, а 31 декабря московские дороги станут свободнее, кроме районов около торговых центров. В начале января пробки в Москве будут не выше двух баллов, говорится в сообщении.