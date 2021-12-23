Рособрнадзор не будет упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии
Рособрнадзор не планирует упрощать из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Мусаева.
«Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 г. — Прим. ТАСС) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — сказал он.
Досрочный период сдачи в следующем году у учащихся 11 классов начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля.
В 2021 г. на фоне пандемии Рособрнадзор отменил ЕГЭ по базовой математике. По словам Музаева, ведомство не видит предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике в 2022 г. из-за ковида. «Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились. Нет таких предпосылок», — сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
14 декабря Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 г. пройдет в очном формате впервые с начала пандемии. По его словам, при сильном ухудшении эпидемической обстановки экзамены перенесут.