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Рособрнадзор не будет упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

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Рособрнадзор не планирует упрощать из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Мусаева.

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 г. — Прим. ТАСС) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — сказал он.

Досрочный период сдачи в следующем году у учащихся 11 классов начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля.

В 2021 г. на фоне пандемии Рособрнадзор отменил ЕГЭ по базовой математике. По словам Музаева, ведомство не видит предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике в 2022 г. из-за ковида. «Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились. Нет таких предпосылок», — сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

14 декабря Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 г. пройдет в очном формате впервые с начала пандемии. По его словам, при сильном ухудшении эпидемической обстановки экзамены перенесут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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