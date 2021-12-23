Рособрнадзор не будет упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 г. — Прим. ТАСС) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — сказал он.