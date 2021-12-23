Почти в 800 домах Улан-Удэ ограничили подачу тепла из-за аварии на ТЭЦ

При этом ранее, в 10:53 по местному времени, оперштаб заявил об отключении отопления в 550 многоквартирных домах, а также в 455 жилых зданиях частного сектора и 91 объекте социальной сферы, среди которых школы, детские сады и медицинские учреждения. В зону отключения попали жители большей части Железнодорожного района города.