Почти в 800 домах Улан-Удэ ограничили подачу тепла из-за аварии на ТЭЦ
Подача отопления ограничена для 791 многоквартирного дома в Улан-Удэ в связи с аварией на местной ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
«Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров — 791 МКД», — сказано там. Сообщение было опубликовано в 12:18 по местному времени (7:18 мск).
При этом ранее, в 10:53 по местному времени, оперштаб заявил об отключении отопления в 550 многоквартирных домах, а также в 455 жилых зданиях частного сектора и 91 объекте социальной сферы, среди которых школы, детские сады и медицинские учреждения. В зону отключения попали жители большей части Железнодорожного района города.
В связи с произошедшим власти попросили не отводить несовершеннолетних в детские сады. Школы в регионе уже находятся на дистанционном обучении. Также в Улан-Удэ подготовили 10 пунктов для временного размещения людей.
По данным регионального управления Следственного комитета (СК), в ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание, из-за которого загорелись силовые провода в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это, в свою очередь, привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. По версии следователей, возгорание случилось ввиду нарушения требований обеспечения безопасности.
Общий ущерб от аварии превышает 1 млн руб., отметили в ведомстве. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). Из-за аварии глава Бурятии Алексей Цыденов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В восстановительных работах на ТЭЦ-1 задействовано около 100 человек.