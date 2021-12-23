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Общество

Почти в 800 домах Улан-Удэ ограничили подачу тепла из-за аварии на ТЭЦ

Ведомости

Подача отопления ограничена для 791 многоквартирного дома в Улан-Удэ в связи с аварией на местной ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

«Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров — 791 МКД», — сказано там. Сообщение было опубликовано в 12:18 по местному времени (7:18 мск).

При этом ранее, в 10:53 по местному времени, оперштаб заявил об отключении отопления в 550 многоквартирных домах, а также в 455 жилых зданиях частного сектора и 91 объекте социальной сферы, среди которых школы, детские сады и медицинские учреждения. В зону отключения попали жители большей части Железнодорожного района города.

В связи с произошедшим власти попросили не отводить несовершеннолетних в детские сады. Школы в регионе уже находятся на дистанционном обучении. Также в Улан-Удэ подготовили 10 пунктов для временного размещения людей.

По данным регионального управления Следственного комитета (СК), в ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание, из-за которого загорелись силовые провода в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это, в свою очередь, привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. По версии следователей, возгорание случилось ввиду нарушения требований обеспечения безопасности.

Общий ущерб от аварии превышает 1 млн руб., отметили в ведомстве. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). Из-за аварии глава Бурятии Алексей Цыденов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В восстановительных работах на ТЭЦ-1 задействовано около 100 человек.

Ранее по теме: В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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