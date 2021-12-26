В СПЧ предложили приостановить учебу девятилетней студентки МГУ Тепляковой
Обучение Алисы Тепляковой, которая в восемь лет окончила школу и поступила на психологический факультет МГУ, нужно приостановить, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.
Письмо с такой просьбой он направил главе совета, уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка, передает «РИА Новости». Он убежден, что обучение нужно приостановить «в целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса». Кроме того, Асмолов указал на важность соблюдения конвенции по правам ребенка.
«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — сообщил Асмолов.
22 декабря пресс-служба психологического факультета МГУ сообщила, что у отца девочки Евгения Теплякова произошел конфликт с преподавателями вуза. Он хотел «разобраться» с преподавателями, потому что ему не понравилась оценка дочери за экзамен, а также процесс его проведения. Сотрудники вуза вызвали полицию, а преподаватели эвакуировались через запасной выход. Также в пресс-службе заявили, что одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники полиции начали проверку после сообщения о конфликте между отцом девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и преподавателями вуза, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Впоследствии она поступила на психологический факультет МГУ на платную форму обучения.