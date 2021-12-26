В СПЧ предложили приостановить учебу девятилетней студентки МГУ Тепляковой

22 декабря пресс-служба психологического факультета МГУ сообщила, что у отца девочки Евгения Теплякова произошел конфликт с преподавателями вуза. Он хотел «разобраться» с преподавателями, потому что ему не понравилась оценка дочери за экзамен, а также процесс его проведения. Сотрудники вуза вызвали полицию, а преподаватели эвакуировались через запасной выход. Также в пресс-службе заявили, что одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.