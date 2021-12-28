Сумма призовых российским участникам Олимпиады составила 824 млн рублей
Победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио получили почти 824 млн руб. призовых, сообщил министр спорта Олег Матицын в ходе брифинга. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли с 2020 на 2021 г.
«В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн руб.», — заявил Матицын (цитата по ТАСС).
Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России буду выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с музыкой Чайковского вместо гимна.