Глава ВОЗ предупредил о новых волнах COVID-19 из-за «омикрона» и «дельты»

Впервые «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября текущего года. Представители ВОЗ пояснили, что у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ, на данный момент он уже обнаружен в более 100 странах.