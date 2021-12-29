Глава ВОЗ предупредил о новых волнах COVID-19 из-за «омикрона» и «дельты»
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут вызвать новую волну заболеваемости в мире, передает ТАСС.
«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — подчеркнул Гебрейесус. Глава ВОЗ также предупредил, что распространение новых штаммов может увеличить число случаев госпитализации и смертность. Особую обеспокоенность у Гебрейесуса вызывает «омикрон», потому что он «более заразный».
Накануне стало известно о суточном рекорде по числу заболевших COVID-19 во Франции и Великобритании, где было выявлено более 129 000 и 180 000 случаев заражения. Рекордный рост показателей наблюдается на фоне распространения нового омикрон-штамма. Всего же по состоянию на 29 декабря в мире насчитывается более 283 млн заболевших, 5,41 млн человек стали жертвами болезни.
Доктор наук, преподаватель Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал ранее опубликовал результаты исследований, согласно которым штамм «омикрон», попадая в организм человека, провоцирует выработку антител, способных нейтрализовать «дельту». Основываясь на этих выводах, исследователи из ЮАР предположили, что риск в дальнейшем заразиться дельта-штаммом у людей, перенесших «омикрон», заметно снижается. Кроме того, новый штамм менее патогенен и может вытеснить дельта-вариант. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что коронавирус начинает проявлять свою сезонность, но он продолжит мутировать, поэтому в дальнейшем стоит ждать появления новых штаммов.
Впервые «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября текущего года. Представители ВОЗ пояснили, что у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ, на данный момент он уже обнаружен в более 100 странах.