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Глава ВОЗ предупредил о новых волнах COVID-19 из-за «омикрона» и «дельты»

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут вызвать новую волну заболеваемости в мире, передает ТАСС. 

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — подчеркнул Гебрейесус. Глава ВОЗ также предупредил, что распространение новых штаммов может увеличить число случаев госпитализации и смертность. Особую обеспокоенность у Гебрейесуса вызывает «омикрон», потому что он «более заразный».  

Накануне стало известно о суточном рекорде по числу заболевших COVID-19 во Франции и Великобритании, где было выявлено более 129 000 и 180 000 случаев заражения. Рекордный рост показателей наблюдается на фоне распространения нового омикрон-штамма. Всего же по состоянию на 29 декабря в мире насчитывается более 283 млн заболевших, 5,41 млн человек стали жертвами болезни. 

Доктор наук, преподаватель Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал ранее опубликовал результаты исследований, согласно которым штамм «омикрон», попадая в организм человека, провоцирует выработку антител, способных нейтрализовать «дельту». Основываясь на этих выводах, исследователи из ЮАР предположили, что риск в дальнейшем заразиться дельта-штаммом у людей, перенесших «омикрон», заметно снижается. Кроме того, новый штамм менее патогенен и может вытеснить дельта-вариант. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что коронавирус начинает проявлять свою сезонность, но он продолжит мутировать, поэтому в дальнейшем стоит ждать появления новых штаммов. 

Впервые «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября текущего года. Представители ВОЗ пояснили, что у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ, на данный момент он уже обнаружен в более 100 странах. 

Ранее по теме: Во Франции и Великобритании установлен суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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