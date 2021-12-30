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Общество

Минпросвещения заявило об отсутствии планов продлевать каникулы

Ведомости

Министерство просвещения не планирует продлевать каникулы для учащихся, сообщает пресс-служба ведомства, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой.

«На сегодняшний день каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер, в системе образования не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

По данным Минпросвещения, только в восьми российских школах в последнюю неделю применялись карантинные меры из-за коронавируса, закрытие классов и перевод на временное дистанционное обучение затронуло менее 0,9% учащихся.

«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — отметили в пресс-службе.

29 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила главу Минпросвещения России Сергея Кравцова продлить новогодние каникулы для школьников до 16 января для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.

Ранее по теме: В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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