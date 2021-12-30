Минпросвещения заявило об отсутствии планов продлевать каникулы
Министерство просвещения не планирует продлевать каникулы для учащихся, сообщает пресс-служба ведомства, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой.
«На сегодняшний день каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер, в системе образования не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.
По данным Минпросвещения, только в восьми российских школах в последнюю неделю применялись карантинные меры из-за коронавируса, закрытие классов и перевод на временное дистанционное обучение затронуло менее 0,9% учащихся.
«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — отметили в пресс-службе.
29 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила главу Минпросвещения России Сергея Кравцова продлить новогодние каникулы для школьников до 16 января для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.