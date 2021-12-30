Минпросвещения заявило об отсутствии планов продлевать каникулы

«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — отметили в пресс-службе.