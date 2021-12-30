Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету в России
Определить уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу достаточно сложно, поскольку в статистических данных может быть погрешность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал расхождение данных по коллективному иммунитету в России у главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой.
28 декабря Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 61,1%, в то время как Попова говорила о 60%. Песков пояснил, что приведенные данные могут быть разными из-за используемых методик подсчета. «Здесь в целом очень трудно назвать точные цифры и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», — сообщил пресс-секретарь (цитата по ТАСС). Песков также подчеркнул, что «несколько процентов очень трудно учитывать, здесь есть погрешность, и она неизбежна».
«Принцип достаточно простой: когда мы считаем, например, человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет?» — добавил пресс-секретарь. По его его словам, такие люди уже должны были ревакцинироваться, однако есть и те, кто этого еще не сделал. Учитывая все погрешности, необходимо относиться к показателю коллективного иммунитета с «допуском», заключил Песков.
В ходе неформального саммита лидеров стран СНГ президент Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Попова, в свою очередь, отметила, что необходимо достичь иммунитета в 90-95%. Она пояснила, что такой показатель нужен для борьбы с распространением кори и полиомиелита. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила Голикова, которая также упоминала показатель 90-95%.
По состоянию на 30 декабря первую прививку от COVID-19 сделали почти 77,9 млн граждан, из них обе — 73,1 млн. В целом за время пандемии коронавирус выявили у 10 479 344 россиян. Из них 9 423 227 пациентов выздоровели, 307 948 скончались. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент.