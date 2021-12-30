Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету в России

«Принцип достаточно простой: когда мы считаем, например, человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет?» — добавил пресс-секретарь. По его его словам, такие люди уже должны были ревакцинироваться, однако есть и те, кто этого еще не сделал. Учитывая все погрешности, необходимо относиться к показателю коллективного иммунитета с «допуском», заключил Песков.