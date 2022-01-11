В РАН назвали условия для введения в России продуктовых карточек
Рост цен на продукты может привести к необходимости субсидировать производство наиболее важных продуктов или к введению продуктовых карточек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экономиста, научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга. По его словам, подобные меры действуют во многих странах.
«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он. По словам Гринберга, продуктовые карточки существуют во многих странах, включая США, однако в России к подобным мерам «несколько иное отношение». «В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — заметил Гринберг.
В начале февраля прошлого года Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Правительство тогда же заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве соцподдержки граждан. В кабмине пояснили, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».
Затем президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян, однако отметил, что эта мера была бы своевременна в разгар пандемии коронавируса.