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Общество

В РАН назвали условия для введения в России продуктовых карточек

Ведомости

Рост цен на продукты может привести к необходимости субсидировать производство наиболее важных продуктов или к введению продуктовых карточек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экономиста, научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга. По его словам, подобные меры действуют во многих странах.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он. По словам Гринберга, продуктовые карточки существуют во многих странах, включая США, однако в России к подобным мерам «несколько иное отношение». «В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — заметил Гринберг.

В начале февраля прошлого года Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Правительство тогда же заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве соцподдержки граждан. В кабмине пояснили, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

Затем президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян, однако отметил, что эта мера была бы своевременна в разгар пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Путин оценил введение продуктовых сертификатов для бедных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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