В РАН назвали условия для введения в России продуктовых карточек

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он. По словам Гринберга, продуктовые карточки существуют во многих странах, включая США, однако в России к подобным мерам «несколько иное отношение». «В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — заметил Гринберг.