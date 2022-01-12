Российские военные самолеты вывезли из Казахстана около 2100 человек
Военно-транспортные самолеты ВКС России вывезли из Казахстана 2095 россиян и иностранцев на фоне беспорядков в стране, сообщило Минобороны.
«Всего самолетами военно-транспортной авиации Военно-космических сил (ВКС) России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2095 российских и иностранных граждан. 11 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 376 российских граждан», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
В сообщении говорится, что россияне приехали в Алма-Ату на новогодние праздники в путешествие или к родственникам. Из-за беспорядков и закрытия аэропорта они не могли вылететь в Россию и оставались в гостиницах.
Эвакуация граждан из Казахстана потребовалась на фоне беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. В урегулировании ситуации принимали участие миротворческие силы ОДКБ (в нее помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.
По словам президента, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным. По состоянию на 11 января, по данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек. До 19 января на территории республики действует режим чрезвычайного положения.