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Российские военные самолеты вывезли из Казахстана около 2100 человек

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Военно-транспортные самолеты ВКС России вывезли из Казахстана 2095 россиян и иностранцев на фоне беспорядков в стране, сообщило Минобороны.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации Военно-космических сил (ВКС) России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2095 российских и иностранных граждан. 11 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 376 российских граждан», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

В сообщении говорится, что россияне приехали в Алма-Ату на новогодние праздники в путешествие или к родственникам. Из-за беспорядков и закрытия аэропорта они не могли вылететь в Россию и оставались в гостиницах.

Эвакуация граждан из Казахстана потребовалась на фоне беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. В урегулировании ситуации принимали участие миротворческие силы ОДКБ (в нее помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.

По словам президента, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным. По состоянию на 11 января, по данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек. До 19 января на территории республики действует режим чрезвычайного положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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