Российские военные самолеты вывезли из Казахстана около 2100 человек

Эвакуация граждан из Казахстана потребовалась на фоне беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. В урегулировании ситуации принимали участие миротворческие силы ОДКБ (в нее помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.