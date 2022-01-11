«Аэрофлот» сообщил о возобновлении полетов еще в три города Казахстана
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганда, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Аэрофлот» возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда — Москва (SU1936/1937)», — говорится в сообщении компании.
При этом из-за действующих в Казахстане ограничений рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику: авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте «Аэрофлота».
Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. В частности, «Аэрофлот» ранее уведомил об отмене рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 января, Алма-Ату и Нур-Султан 7 января и в Актобе 8 января и обратно. 9 января «Аэрофлот» заявил о возобновлении полетов в Нур-Султан.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.