В Казахстане с 12 января возобновятся торги на фондовой бирже и откроются обменники

Работа банков и фондовой биржи Казахстана была приостановлена на время массовых протестов, которые вспыхнули в стране в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на то что в ответ на требования протестующих цены были снижены, демонстрации распространились на другие города и переросли в беспорядки, мародерство и столкновения с полицией. До 19 января на территории республики действует режим чрезвычайного положения, по состоянию на 11 января в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.