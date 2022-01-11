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Финансы

В Казахстане с 12 января возобновятся торги на фондовой бирже и откроются обменники

Ведомости

С 12 января в Казахстане будут возобновлены торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE), прерванные из-за массовых беспорядков и отключений каналов связи. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ республики.

Кроме того, со среды возобновятся обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы, говорится в сообщении.

В дополнение к стандартным инструментам регулятор для поддержания банковской ликвидности начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на KASE на срок до 3 месяцев.

11 января KASE объявила о начале торгов всеми финансовыми инструментами фондового рынка, за исключением торгов в валютной секции. Участникам торгов доступны рынки купли-продажи ценных бумаг и операций репо.

Работа банков и фондовой биржи Казахстана была приостановлена на время массовых протестов, которые вспыхнули в стране в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на то что в ответ на требования протестующих цены были снижены, демонстрации распространились на другие города и переросли в беспорядки, мародерство и столкновения с полицией. До 19 января на территории республики действует режим чрезвычайного положения, по состоянию на 11 января в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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