В Казахстане с 12 января возобновятся торги на фондовой бирже и откроются обменники
С 12 января в Казахстане будут возобновлены торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE), прерванные из-за массовых беспорядков и отключений каналов связи. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ республики.
Кроме того, со среды возобновятся обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы, говорится в сообщении.
В дополнение к стандартным инструментам регулятор для поддержания банковской ликвидности начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на KASE на срок до 3 месяцев.
11 января KASE объявила о начале торгов всеми финансовыми инструментами фондового рынка, за исключением торгов в валютной секции. Участникам торгов доступны рынки купли-продажи ценных бумаг и операций репо.
Работа банков и фондовой биржи Казахстана была приостановлена на время массовых протестов, которые вспыхнули в стране в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на то что в ответ на требования протестующих цены были снижены, демонстрации распространились на другие города и переросли в беспорядки, мародерство и столкновения с полицией. До 19 января на территории республики действует режим чрезвычайного положения, по состоянию на 11 января в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.