Astrazeneca заявила о намерении зарегистрировать вакцину в России

В 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины AstraZeneca. Дмитриев также сообщил, что результаты испытаний «Спутника» и AstraZenecа появятся в конце 2021 — начале 2022 г., комбинации «Спутника» и Pfizer — в 2022 г. Он добавил, что первые испытания начали проводиться в феврале 2021 г. В настоящее время исследования проводятся в Азербайджане, Аргентине и ряде других стран. Согласно предварительным результатам, «Спутник лайт» может более эффективно бустировать другие вакцины по сравнению с их третьими компонентами.