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Astrazeneca заявила о намерении зарегистрировать вакцину в России

Ведомости

Международная фармацевтическая компания AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник лайт"», — пояснили представители компании.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пояснил, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав РФ. AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

В 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины AstraZeneca. Дмитриев также сообщил, что результаты испытаний «Спутника» и AstraZenecа появятся в конце 2021 — начале 2022 г., комбинации «Спутника» и Pfizer — в 2022 г. Он добавил, что первые испытания начали проводиться в феврале 2021 г. В настоящее время исследования проводятся в Азербайджане, Аргентине и ряде других стран. Согласно предварительным результатам, «Спутник лайт» может более эффективно бустировать другие вакцины по сравнению с их третьими компонентами.

23 декабря 2021 г. AstraZeneca сообщила об эффективности третьей дозы вакцины против омикрона. В компании заявили, что титры нейтрализующих антител для омикрон-штамма выросли после прививки бустерной дозой вакцины Vaxzevria по сравнению с титрами после второй дозы. Уровень антител после получения третьей дозы был выше уровня, зафиксированного у людей, которые ранее выздоровели после заражения штаммами альфа, бета, дельта и исходным вариантом COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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