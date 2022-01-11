Кипр признал «Спутник лайт» в качестве бустера для туристов

Также люди, получившие бустерную дозу вакцины, освобождены от новых правил Кипра. Согласно последним, сертификаты о вакцинации действуют семь месяцев, а не год. По их истечении въехать в страну и заселиться в отель все еще можно, но через неделю для посещения общественных мест нужно сдавать ПЦР-тесты.