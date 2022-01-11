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Кипр признал «Спутник лайт» в качестве бустера для туристов

Ведомости

Туристы, получившие бустерную дозу российской вакцины «Спутник лайт», смогут въезжать на Кипр без прохождения тестирования на COVID-19. Протокол с такой информацией опубликован на портале министерства туризма страны Visit Cyprus.

Отмечается, что туристы, привитые «Спутником лайт», не будут помещены в карантин, даже если контактировали с зараженным коронавирусом. Въезжать на Кипр можно сразу после получения соответствующих документов о ревакцинации, ждать две недели не потребуется.

Помимо «Спутника лайт» из российских вакцин на Кипре разрешен «Спутник V». Вдобавок в страну без тестирования и карантина пускают туристов, привитых препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а также Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin и Novavax Nuvaxovid.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров, въезжать на Кипр можно только после ревакцинации «Спутником лайт», то есть до это необходимо получить обе дозы «Спутника V». «В качестве единственной однодозовой прививки «Спутник лайт» для въезда на Кипр по-прежнему не подходит», — пояснили в организации.

Также люди, получившие бустерную дозу вакцины, освобождены от новых правил Кипра. Согласно последним, сертификаты о вакцинации действуют семь месяцев, а не год. По их истечении въехать в страну и заселиться в отель все еще можно, но через неделю для посещения общественных мест нужно сдавать ПЦР-тесты.

Кипр открыл въезд для россиян, привитых «Спутником V», в мае 2021 г.

«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». По данным Центра им. Гамалеи, разработавшего препарат, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% в течение трех месяцев после вакцинации. При этом у 100% ревакцинированных «Спутником лайт» как бустером сформировались антитела.

Ранее по теме: Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве бустера

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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